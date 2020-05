- Those Who Remain : le thriller psychologique est disponible

Publié le Vendredi 29 mai 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Coup de flippe ?

Signé Wired Productions, Those Who Remain est un thriller psychologique en vue subjective qui vient de sortir sur PC, PS4 et Xbox One.Le jeu vous met dans la peau d'Edward, qui débarque dans la ville de Dormont, où des disparitions inquiétantes et mystérieuses ont eu lieu.Edward va alors devoir affronter des horreurs qui feront vaciller sa santé mentale...Nous sommes sur le test de ce jeu d'horreur très attendu par les fans du genre.