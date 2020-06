(TEST) Devolo Magic 2 LAN Triple : le kit CPL le plus rapide au monde ?

Publié le Lundi 8 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On pourra regarder Youtube en 4K ?

Devolo nous a envoyé son Devolo Magic 2 LAN Triple présenté comme le kit CPL le plus rapide au monde. On a donc demandé à l'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, de tester ce kit !Parfaitement. On est comme ça.Bon, il n'a pas répondu. Donc il faudra vous contenter d'un test réalisé par mes soins. Mais on a essayé quand même, hein, c'est déjà pas mal, non ?