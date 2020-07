- Planet Coaster : un nouveau trailer avec du gameplay

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 11:40:00 par Solène Krawczyk

Assurez-vous d'avoir bien attaché vos ceintures !

L'édition console de Planet Coaster, le simulateur de création de parc d'attraction développé par Frontier Developments, a dévoilé un nouveau trailer de gameplay. L'idée générale est là : vous aurez la possibilité de créer un vaste royaume de montagnes russes et de sucreries hors de prix, d'en gérer tous les aspects et de le personnaliser à votre guise, pour donner vie même à vos idées les plus folles.Le jeu est bien sûr déjà disponible sur PC, mais il arrivera également sur PS4, Xbox One et les futures générations PS5 et Xbox Series X en fin d'année 2020.