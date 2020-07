- Surgeon Simulator 2 dévoile sa date de sortie

Publié le Vendredi 17 juillet 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

J'en connais un qui doit adorer ce jeu

Vous vous souvenez d'un jeu où il faut découper des gens "chirurgicalement" et de façon totalement bordélique ? Eh bien sa suite arrive le 27 août 2020 sur vos PC, et une Bêta fermée qui sera accessible aux joueurs ayant précommandé se tiendra du 7 au 9 août. Les précommandes sont déjà possibles via l'Epic Game Store.La grosse nouveauté du jeu sera son mode créatif qui permettra de créer des niveaux et de les partager avec la communauté. Les niveaux sont constructibles à plusieurs, jusqu'à quatre joueurs en simultané. Le mode sera vraiment complet pour permettre la création de niveaux entiers et de puzzles complexes et fun à faire. Ce mode sera bien évidement accompagné d'une campagne scénarisée normale.Le jeu sera disponible en version Standard pour 20,99€ et en version Deluxe pour 32,99€. Cette dernière donnera l'accès au Season Pass, à des cosmétiques exclusifs et à la bande son originale du jeu.