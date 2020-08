FIFA 2021 nous dévoile un peu de son nouveau Gameplay

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 09:30:00 par Riwan Hervouet

Electronic Arts Sport nous dévoile une bande-annonce concernant le Gameplay de FIFA édition 2021, qui sortira le 6 octobre.La vidéo commence avec la première nouveauté, le travail fait sur les Dribbles. Ils offrent désormais plus de possibilités aux joueurs, ainsi que plus de précision. Il y a aussi l’ajout d’un contrôle Bumper gauche avec le joystick droit, qui permet de demander à un joueur que l’on ne contrôle pas de se diriger vers une direction.EA Sport a également pensé à retravailler son IA, qui devrait avoir plus de bon sens quant à son placement sur le terrain. Il y a également eu un travail fait sur le système de collision qui devrait être plus « naturel ».Le jeu voudra aussi mettre l’accent sur les fondamentaux du football comme ils le disent, donc ça passe par une amélioration des actions possibles pour les rendre plus efficaces, ou plus accessibles ou autre. Un mode Compétiteurs a aussi été rajouté pour offrir des matchs ressemblant à ceux des joueurs pros.