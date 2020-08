Les ajouts du PS Now pour le mois d'août

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 09:45:00 par Solène Krawczyk

Une petite liste sympathique

Le service d'abonnement de la Playstation, le PS Now, a dévoilà les nouveaux jeux ajoutés à son catalogue pour le mois d'août. Ainsi, Greedfall, Hitman 2 et Dead Cells sont désormais disponibles pour tous les abonnés (quoique ces deux derniers titres ne soient jouables que jusqu'au 1er février 2021). Ils sont également accompagnés de WRC 8, AO Tennis 2, The Sinking City, Pure Farming 18, Power Rangers Battle for the Grid, et Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr.Pour plus de renseignements, vous pouvez suivre ce lien jusqu'à la page du PS Now.