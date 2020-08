- Le dessin du jour de Solène

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Color Addict Apéro

Cedric, il aime bien l’apéro, et il aime bien les jeux qui sont sur le thème de l’apéro, ce qui lui a déjà valu d’avoir une cirrhose. Puis une autre. Et encore une autre. Enfin, plein d'autres, quoi. Il a donc tenu à nous faire jouer une partie de Color Addict Apéro. Il a ensuite beaucoup insisté pour faire une deuxième, puis une troisième, et il a continué jusqu’au lendemain, au petit matin.Mais ce n’est pas tellement le fait que Cedric aime bien l’apéro, ou même que l’apéro dure longtemps. Le problème, c’est que Cedric, il n’aime pas trop perdre. Donc il fait en sorte, par tous les moyens, dont un en particulier qui revient souvent (la batte de baseball), de gagner. Parce qu’il tient à son titre d’alcoolique en chef. Parce qu'il n'en est pas à une cirrhose près...