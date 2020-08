Le nouveau jeu de simulation de transport ferroviaire arrive en gare

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 11:30:00 par Theodore Labyt

Cédric peut maintenant obtenir la carte vermeil !

Les modules complémentaires existants de Train Sim World étaient initialement prévus pour être conservés afin que les joueurs puissent garder leur collection avec eux dans Train Sim World 2 sans avoir à échanger des jeux. Par conséquent, les équipes de développement prennent un peu plus de temps pour inclure des fonctionnalités supplémentaires afin que le contenu de la Preserved Collection puisse être utilisé dans Train Sim World 2 avec le planificateur de scénario.



Cela signifie que les joueurs pourront utiliser leurs modules complémentaires existants avec le contenu de Train Sim World 2 et les modules complémentaires futurs lorsqu'ils créeront de nouveaux scénarios.

Train Sim World 2 arrive sur PC, Xbox One et PS4 le 20 août 2020.Au cours des dernières semaines, les équipes de Dovetail Games ont écouté les commentaires suite à l'annonce de Train Sim World 2. Jusqu'à présent, les réactions leur ont été très utiles et ils sont impatients de mettre le nouveau jeu entre les mains des joueurs.