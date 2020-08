WRC 9 nous dévoile son nouveau Rallye

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Vroum vroum

Nacon et NT Racing nous dévoilent un nouveau rallye : Rally Japan pour le neuvième opus de WRC qui devrait sortir le 3 septembre sur l’Epic Store, Xbox One, et PS4.Après avoir dévoilé les Rallyes au Kenya et en Nouvelle-Zélande, c’est au tour du Japon, qui fait d’ailleurs son grand retour puisqu’il avait disparu de la licence en 2011.En plus de ces trois nouveaux Rallyes, WRC 9 propose 50 équipes officielles (en WRC, WRC 2, WRC 3, et WRC Junior), 15 véhicules emblématiques du championnat, et de nouveau modes de jeux qui devraient être bientôt dévoilés.