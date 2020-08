Le début des jeux d'été sur Overwatch

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Avec cette fois deux jeux au compteur

Blizzard annonce que pour les jeux d’été d’Overwatch, vous pourrez jouer au Lucioball, et au nouveau Lucioball Remix d’aujourd’hui au 25 août. Il y aura des épreuves hebdomadaires qui vous permettront de gagner des Icônes, des Tags, et des Skins de certains personnages.Le Lucioball, pour rappel, est une sorte de Rocket-League avec les personnages d’Overwatch sur des rollers. Il y a quelques nouveautés sur cette nouvelle édition des jeux d’été, comme la possibilité de s’accroupir en l’air pour plonger vers le sol.Le Lucioball Remix est une version du Lucioball avec plusieurs ballons en jeu en même temps, l’apparition des ballon bonus qui rapportent plus de points, et pas de réinitialisation de la position des personnages.Cette édition des jeux d’été amène également cinq nouveaux Skins Légendaires et trois Skins Epiques. Sans oublier deux entrées en scène, une Emote, trois Célébrations, sept Icônes de joueur et deux Tags.