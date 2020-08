Saviors of Sapphire Wings sortira sur Switch avec une petite surprise

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 10:15:00 par Theodore Labyt

Les ténèbres ont tué le fun

L'éditeur NIS America annonce qu'il sortira son tout nouveau titre : Saviors of Sapphire Wings, et que celui-ci sera accompagné d'une aventure supplémentaire avec le jeu bonus Stranger of Sword City. Les deux RPG sont prévus pour l'année 2021 sur Nintendo Switch.Découvrez une histoire de guerre dans Saviors of Sapphire Wings, un RPG à l'univers enchanteur. Le monde est plongé dans la ruine après que l'Overlord des ténèbres ait vaincu les Chevaliers de la table Ronde. Cent ans plus tard, un héros revient à la vie avec pour objectif de lever une nouvelle génération de sauveurs. Explorez les donjons, utilisez des pièges et combattez avec bravoure pour vaincre de redoutables adversaire, et entretenez de puissants liens avec vos alliés pour libérer leur véritable potentiel.