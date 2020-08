Un futur proche pour le jeu de tir spatial multijoueur

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 10:30:00 par Theodore Labyt

La guerre pour la 5G

Le jeu de tir tactique multijoueur basé dans l'espace met les joueurs dans le rôle d'astro-opérateurs lourdement armés qui s'engagent dans des combats féroces en apesanteur et exécutent des opérations à basse gravité sur des installations spatiales en orbite contre des astronautes ennemis. Le jeu comprendra six classes d'astro-opérateurs à choisir au moment du lancement et d'autres classes à ajouter après le lancement.

Le développeur indépendant Surgical Scalpels a annoncé aujourd'hui la publication de la page Steam de son futur jeu de tir.Boundary est désormais en ligne pour tous les joueur PC désireux d'ajouter le jeu à leur liste de souhaits.Le studio est en train de programmer sa prochaine bêta et son lancement éventuel, dont les dates précises seront bientôt révélées.