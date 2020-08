Necromunda : Underhive nous dévoile son gameplay dans une bande-annonce

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

Du sang, du feu, et de la baston

Rogue Factor et Focus Home Interactive nous ont dévoilé une nouvelle bande-annonce concernant le gameplay de Necromunda : Underhive qui sortira sur PC, Xbox One, et PS4 le 8 septembre.Le jeu est un Tactical-RPG à la 3ème personne dans l’univers de Warhammer 40 000, et en particulier dans les environnements urbains des villes ruches. Vous y dirigerez votre gang dans des luttes sanglantes pour le pouvoir et la fortune. Vous pourrez également les personnaliser et les développer très librement.Le jeu se déroulera en milieu urbain, et vous permettra donc de tendre des embuscades et d'utiliser la verticalité à votre avantage.