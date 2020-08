Leur chair sera votre armure dès le 18 août

Publié le Jeudi 6 août 2020 à 11:00:00 par Theodore Labyt

À côté de la batte de Baseball de Cédric, la violence de ce jeu c'est de la pisse

Le développeur Cold Symmetry et l'éditeur Playstack ont annoncé la disponibilité de leur action-RPG Mortal Shell en téléchargement dans le monde entier dès le 18 août 2020 sur PS4, Xbox One et PC.La date de sortie du jeu est révélée dans une nouvelle bande-annonce, qui pour la première fois présente l'arme à distance de Mortal Shell, le Ballistazooka. Capable de lancer de lourds projectiles de fer à une vitesse dévastatrice, le Ballistazooka est assez puissant pour empaler les ennemis et les épingler sur les structures proches.Créé par une petite équipe de vétérans du développement, Mortal Shell sera lancé au prix de 29,99 € sur Epic Games Store, PlayStation Store et Xbox Games Store.