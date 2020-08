Othercide présente un trailer d'aide au combat

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 09:30:00 par Solène Krawczyk

Maravez-moi ces démons

Othercide est sorti il y a une semaine désormais, et l'équipe du jeu travaille d'ors et déjà à la création d'une mise à jour pour en améliorer l'expérience ludique.Les joueurs ont été nombreux à accueillir l'opus avec une critique positive, et tous les retours adressés aux développeurs du jeu, Lightbulb Crew, ont permis notamment la préparation de la mise à jour à venir. Une vidéo d'aide au combat a également été publiée pour aiguiller ceux encore mal à l'aise avec les mécaniques et les stratégies du jeu. Je vous la mets ci-dessous, elle intéressera sans doute autant les acheteurs déjà conquis que les indécis souhaitant assouvir leur curiosité.Othercide est disponible dès maintenant sur PC Xbox One et PS4 . Un bundle offrant l'accès au jeu, plus l'OST et un artbook, est également en vente sur Steam