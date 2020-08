- EDF recrute des soldats

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 10:15:00 par Theodore Labyt

Le studio SANDLOT adapte Earth Defense Force 5 sur PS4, le jeu sera disponible en version physique le 18 septembre 2020 pour 39,99 EUR.Vous devrez combattre des hordes sans fin d'immenses ennemis, surveiller l'armure des monstres à désintégrer et vous protéger des fluides dégoûtants qui se répandent sur le champ de bataille. Choisissez parmi plus de 1000 armes et luttez contre l'invasion avec vos amis.