Nouvelle vidéo de gameplay pour Dirt 5

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Avec un subtil placement produit

Comme vous le savez probablement déjà, Dirt 5 devrait sortir le 9 octobre sur PS4, Xbox One, et PC. On vous a déjà parlé ( ici ) des différents modes que le jeu allait offrir, mais aujourd’hui cette bande-annonce nous en révèle un peu plus sur le gameplay que nous proposera le mode Ice Breaker.Vous allez donc pouvoir faire mumuse sur la neige en Norvège, au Népal, ou à l’East River à New York. C’est un mode de jeu qui se concentre essentiellement sur les dérapages et les drifts.