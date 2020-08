- Suivez la vie du pire studio de jeux au monde

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 11:00:00 par Theodore Labyt

On devrait songer à faire la même chose chez Gamalive

En exclusivité sur la boutique d'Epic Games Store, 3 out of 10 est une sitcom épisodique jouable sur la vie du pire studio de développement de jeux au monde.Dans cette émission animée de jeux vidéo, suivez l'équipe folle des studios Shovelworks dans un monde sauvage d'intrigue, de conspiration et de satire de l'industrie du jeu. De nouveaux épisodes hebdomadaires présentent des intrigues incontournables, des bouffonneries absurdes et des mécanismes surprenants rendant hommage à l'histoire du jeu vidéo.