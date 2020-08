Bethesda annonce le portage de TESO et Doom Eternal sur la nouvelle génération de consoles

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 10:30:00 par Solène Krawczyk

Un peu de baume au porte-monnaie

Bethesda et Zenimax ont annoncé le portage de deux de leurs jeux, The Elder Scrolls Online et Doom Eternal, vers la Xbox Series X et la PS5 après la sortie des deux nouvelles consoles. Heureusement pour votre porte-monnaie, l'obtention des titres adaptés sera gratuite, au moins pour ceux qui détiennent déjà un exemplaire de la génération précédente. Pour les autres, acheter une édition pour la Xbox One ou la PS4 fournira aussi la version associée sur les machines next gen.Les équipes de développement des studios travaillent également à la rétrocompatibilité immédiate des anciens opus dès la parution des nouvelles consoles. Bethesda s'engage dans le même temps à offrir des mises à jour gratuites aux possesseurs de ceux de ses jeux qui seront portés vers la Xbox Series X et la PS5.Nous en saurons plus sur les détails de ces futures versions ultérieurement, notamment sur les améliorations qu'elles apporteront aux jeux en question ainsi que sur leur éventuelle date de sortie. Plus d'informations seront disponibles durant la conférence en ligne de Bethesda, la QuakeCon at Home, accessible depuis sa chaîne Twitch et qui se déroulera du 7 au 9 août.