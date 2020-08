- Serious Sam 4 retarde sa sortie pour septembre

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

C'est juste un peu en retard

Après avoir annoncé la sortie du nouvel opus de la très célèbre licence Serious Sam pour août 2020, Devolver Digital et Croteam retardent un peu sa sortie jusqu'au 24 septembre.Lorsqu'il sera enfin disponible, vous allez pouvoir incarner une nouvelle fois Sam « Serious » Stone dans ce jeu de tir à première personne déjanté, pour buter de l’alien à gros coups de testostérones.