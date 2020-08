- Plongez dans une mine pleine de tremblements, d'or et de danger.

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 11:50:00 par Theodore Labyt

Allez vous remplir les bourses

La version 1.0 présente des objets et des rencontres, dont 20 nouvelles améliorations et capacités centrées sur l'utilisation des bombes et la construction d'armures. Découvrez de nouveaux contenus de fin de jeu, dont un boss final, et ajoutez de puissants hexagones pour tester vos compétences dans les deux courses standard et le mode difficile, Othermine.

Le jeu d'action-aventure roguelike a conclu une campagne Early Access réussie avec plus de 120 000 exemplaires vendus.UnderMine fait auourd'hui ses débuts sur le Xbox Game Pass pour Xbox One et Windows 10.