- Le dernier épisode de Pokémon : Ailes du Crépuscule est sorti

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 11:30:00 par Solène Krawczyk

J'approuve le Lanssorien lance-missiles

Je vous ai déjà dit que j'aimais Pokémon ? Eh bien désormais, vous savez. J'aime Pokémon. J'adore Pokémon. Je l'aime d'un amour fou, éternel et sans faille, peu importe les rires et les moqueries des rageux. Non, je n'ai aucune honte à afficher mon affection envers la licence pour gosses la plus capitaliste du monde.Rien à foutre. Ces bestioles, ces personnages, cet univers, je les aime d'amour.Du coup, vous imaginez bien ma peine d'apprendre que le dernier épisode en date de la mini-série Ailes du Crépuscule sera l'ultime point à la ligne de ce petit feuilleton animé, qui nous offrait un aperçu succinct mais intéressant de Galar et de ses personnages emblématiques. (Un certain desdits personnages trouvant plus grâce que les autres à mes yeux, mais je ne suis pas là pour faire ma groupie, hein. Non, vraiment. N'insistez pas. De toute façon, ce n'est pas celui que vous croyez.)Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, ils sont tous disponibles sur la chaîne Youtube de Pokémon, et je vous invite très fortement à les voir, parce que voilà. C'est Pokémon, et c'est joli. Et c'est Pokémon. Je l'ai déjà dit ?Bref. Si vous les avez déjà vus, si vous êtes curieux ou tout simplement si vous vous moquez d'être spoilés, je vous mets le dernier épisode ci-dessous. Le combat final est vraiment magnifique. Mais j'ai dit que je ne ferai pas ma groupie.Enfin, c'est peut-être déjà trop tard.