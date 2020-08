Programme de la QuakeCon at Home de Bethesda

Publié le Vendredi 7 août 2020 à 11:40:00 par Theodore Labyt

Ce que je ne vais pas faire ce week-end

L'équipe communautaire de Bethesda France a préparé un programme spécial dédié aux spectateurs français pour la QuakeCon at Home. L'événement sera accessible sur la chaine Twitch de Bethesda France, des récompenses seront à gagner au cours de ces diffusions.Voici le programme de l'évènement du week-end :Conférence d'ouverture de la QuakeCon traduite en français en direct avec Bill Silverlight : 18hInterview Arkane Studios Lyon avec Sébastien Mitton (Art Director) et Jean-Luc Monnet (Lead Concept Artist/Art Director Assistant) : 19h30Quiz ESO avec la communauté et Artesio, MrElderScrolls et Desastre : 14hDécouverte du speedrun DOOM Eternal avec Seeker : 14hVous pourrez retrouver le stream en cliquant sur ce lien