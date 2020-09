Crusader Kings 3 disponible

Publié le Mercredi 2 septembre 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

On ne pourra pas le tester...

Depuis hier soir, Crusader Kings 3 est enfin disponible, un an, après son annonce. Pour un fan du deuxième opus, comme moi, la sortie du jeu été très attendue. Malheureusement, nous n’avons pas reçu de code pour tester le jeu…Toujours est-il que la série des Crusader Kings sont des jeux de Grande Stratégie qui vous amène à différentes périodes du Moyen-âge, pour cet opus se sera l’an 867 et 1066. Vous n’incarnez pas de pays, mais un personnage et ses héritiers, sa décadence. Votre objectif est de rendre au fil des générations votre dynastie plus puissante et plus influente. Vous allez devoir travailler vos alliances, les mariages, vos complots, vos terres, vos vaisseaux et bien d’autres enfin d’arriver à votre objectif. Le seul Game Over, c’est quand plus personnes de votre dynastie peuvent hériter de vous.Le jeu est proposé en deux éditions : l’édition Standard, et l’édition Royale. L’édition standard contient le jeu de base et est à 49,99 €, tandis que l’édition Royale propose le jeu de base, et en plus deux DLC esthétiques, et une extension majeure, le tout est à 74,99 €. Le jeu est disponible sur Paradox Plaza Steam , et le Microsoft Game Store