Rambo fait tout péter dans Mortal Kombat 11

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 10:45:00 par Walid Hamadi

Même si c'est toujours pas sa guerre





Le 17 novembre et la sortie de la compilation Mortal Kombat 11 Ultimate arrivent à grands pas. Le jeu qui sortira sur toutes les plateformes présentes et à venir comprendra le Kombat Pack 1 déjà sorti ainsi que le DLC Aftermath. Et le Kombat Pack 2 qui nous intéresse aujourd'hui et qui vient de dévoiler les trois nouveaux personnages qu'il inclura.Mileena et Rain étaient attendus, mais l'invité surprise après le T-800 et Robocop , pour ne citer qu'eux, est nul autre que Rambo. Et pas n'importe lequel : le vrai, le tout en sueur et en colère, avec sa mitraillette d'assaut et doublé en version originale par nul autre que Silvester Stallone. Oui oui ! Le rôle principal du grand "Arrête ou ma mère va tirer !" va prêter sa voix au soldat américain iconique. En VF, c'est du tout bon car Alain Dorval reprend le rôle comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo de la révélation.Avec le Joker et Spawn, les fous d'action vont pouvoir s'en donner à coeur joie ! Mais quand ? Eh bien on ne connaît pas encore la date de sortie du pack seul. Son prix sera de 14,99 € et on se doute qu'il sera lancé au plus tard le 17 novembre avec la version Ultimate. Pour ceux que les next gen intéressent : cette version sera disponible aux lancements des nouvelles machines de Microsoft et Sony pour des parties en 4K et des temps de chargement réduits. Les possesseurs des versions actuelles pourront faire la mise à niveau gratuitement.