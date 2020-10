Publié le Samedi 10 octobre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dites-donc !

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Dehors, y'a plein de gens masqués, donc pour pécho, c'est coton. En plus il fait froid. Et il pleut. Et j'ai la flemme. Alors je vais rester bien au chaud aujourd'hui, et tenter de rattraper mon retard sur tous les tests que j'ai en stock. Et y'en a. Même si... ben j'ai Baldur's Gate 3 qui me fait quand même de l'oeil...Bon. Ben ma journée est foutue...Et vous ?