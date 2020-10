- Les acteurs parlent de The Dark Picture Anthology : Little Hope

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Un métier plus physique qu'il n'y paraît

Le jeu ne sort que le 30 octobre (idéalement placé pour Halloween), mais Supermassive Games nous plonge déjà dans ses coulisses et plus particulièrement la performance des acteurs en motion capture. C'est le deuxième journal vidéo des développeurs après celui dont nous vous avons parlé un peu plus tôt ce mois-ci. On y voit les quatre interprètes des jeunes victimes potentielles de cet épisode, lutter contre des coussins dans les fameuses combinaisons à boules réfléchissantes.Mais il n'y a pas que les expressions corporelles qui sont capturées ici. On apperçoit le visage de l'excellent Will Poulter en pleine acting intense se faire enregistrer pour être ensuite numérisé en détail dans le jeu. Voyez par vous-même la vidéo et n'oubliez pas d'activer les sous-titres français !