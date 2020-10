- Syberia s'offre une nouvelle aventure gratuite

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Chouette !

Benoit Sokal et Microids ont mis en ligne le prologue du prochain jeu Syberia (intitulé Syberia: The World Before). Prologue jouable, disponible gratuitement dès maintenant sur Steam Le jeu raconte l'histoire de deux protagonistes : Dana Roze, une jeune fille de 17 ans, à Vaghen en 1937, qui débute une carrière de pianiste. La Seconde Guerre Mondiale va bouleverser son quotifien. On suivra aussi Kate Walker, en 2004 à Taïga, alors qu'elle est emprisonnée dans une mine de sel.Le jeu final, lui, est prévu pour 2021.