- Ghost of a Tale est là sur Switch

Publié le Vendredi 9 octobre 2020 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Vous croirez en la petite souris

Déjà sorti il y a quatre ans sur PS4 et Xbox One, Ghost of A Tale arrive enfin sur Switch. Le très joli jeu d'infiltration de SeithCG est téléchargeable via l'E-Shop de la console Nintendo pour 24,99 €.Vous entrerez dans la peau de Tilo, petite souris ménestrelle dans un monde médiéval peuplé d'animaux aussi fascinants que dangereux. Loins de vous inciter à les combattre, le jeu vous demande patience, réflexion, ruse et discrétion pour avancer. Il est possible de vous sortir de situations dangereuses de plusieurs façons différentes pour parvenir finalement à délivrer votre bien aimée Merra.Une version boîte est bien prévue, mais la date n'a pas encore été annoncée.