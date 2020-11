(TEST) Yakuza Like a Dragon (PS4, Xbox One, PC)

Publié le Jeudi 5 novembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ichiban

Vincent s'est toujours senti très proche de la culture japonaise. D'aucuns, comme ses amis, disent que c'est à cause de son amour pour les mangas, pour les sushis ou pour les films d'animation de type Hentaï. D'autres, comme sa femme, explique que c'est une question de taille d'attribut sexuel.Quoi qu'il en soit, Vincent a toujours aimé la série Yakuza.Il s'est approprié le test de Yakuza Like a Dragon avant même que l'on sache qu'il était arrivé à la rédaction... et a menacé de se couper le petit doigt si on lui retirait. Certes. Mais sa femme aimerait savoir de quel petit doigt il parlait.