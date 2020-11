- PS5 : Raz-de-marée lors de sa sortie !

Publié le Vendredi 20 novembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Du F5 à gogo

La PS5 est sortie. Et dans la douleur. La console est désormais disponible en France et cette arrivée s'est accompagnée d'une sorte de frénésie de dernière minute chez certains joueurs.Auchan, Cultura, Fnac, Boulanger, CDiscount et Leclerc avaient annoncé qu'ils proposeraient, via leurs sites, des consoles à vendre le jour de sa sortie. Tous, sans exception, sont "tombés" les uns après les autres. Victimes d'un raz-de-marée de connexions, les sites ont été totalement inacessibles pendant de longues minutes. Certains vous collaient dans des files d'attente... avec une mention spéciale pour Auchan, dont la file d'attente est montée à plus de... 20 000 personnes.Bizarrement, le nouveau Bescherelle, sorti fin 2019, n'a pas suscité le même engouement. Et pourtant, entre la PS5 et le Bescherelle, je ne suis pas certain que la console soit, pour la quasi-totalité de ceux qui l'ont achetée, ce dont ils ont le plus besoin.En attendant, Sony a projeté une animation en 3D place de l'Opéra, à Paris, pour fêter l'évènement. Allez, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, on attend des jeux qui défoncent tout.