- Star Renegades désormais sur Nintendo Switch et Xbox One

Publié le Vendredi 20 novembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Compatible Xbox Series

Star Renegades est un RPG tactique au tour par tour, déjà sorti sur PC via Steam, Gog.com et Xbox Game Pass il y a quelques semaines. Il vient aujourd'hui de sortir sur Nintendo Switch et sur Xbox One. Il est également optimisé Xbox Series X.Il devrait débarquer sur PS4 et PS5 dans les semaines à venir.Développé par Massive Damage Games, Star Renegades s'apparente au Rogue-lite. Il raconte l'histoire d'un robot de service apparu dans votre dimension pour vous prévenir d'une invasion prochaine de l'Impérium, force armée imparable qui ravage les univers.Vous allez donc créer et gérer votre groupe de résistants et combattre l'assaillant dans différentes dimensions.