- El Hijo - A Wild West Tale annoncé pour le 3 décembre

Publié le Vendredi 20 novembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de moines et d'enfant

On vous a déjà parlé du jeu El Hijo, A Wild West Tale. Il s'agit d'un petit jeu non-violent à l'ambiance western-spaghetti. El Hijo raconte l'histoire d'une mère et son fils, agriculteurs dans l'Ouest sauvage des Etats-Unis. Lorsque la ferme familiale est attaquée et brûlée par des bandits, la mère place son fils dans un monastère pour le protéger.Mais le gamin de 6 ans, qui trouve que la tonsure, ça fait beauf et qui déteste la robe de bure, surtout quand le moine lui demande d'aller en-dessous, s'échappe et part retrouver sa mère.Vous allez incarner ce gamin armé de son lance-pierres et affronter moines, bandits et autres dangers. Le jeu sortira le 3 décembre prochain, sur PC, pour un prix de 19,99 €.