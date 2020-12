The Mandalorian saison 2 : Chapitre 15 – Le Repenti, la critique

Publié le Lundi 14 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vivement la semaine prochaine

Louis est catégorique : La série The Mandalorian, c'est scénaristiquement faiblard. Il ne l'a pas vue, mais il sait. Parce que les scénars, Louis, ça le connait. Il veut même en faire son métier. Et il raconterait l'histoire d'un bébé Yoda qui se fait kidnapper et violer dans les bois par des Wookies. Vachement plus intéressant selon lui. Et il se servira de son expérience personnelle pour écrire cette histoire.Manque de bol, ou pas, c'est Sylvain qui nous écrit la critique de la série. Parce qu'il l'a vue, lui.