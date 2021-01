(Int -18 ans) Top 7 des idées sexe pour bien commencer l'année

Publié le Vendredi 1 janvier 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

En 2021, pensez cul !

Noël est passé. Cette année de merde est passée aussi, il est temps d'aborder 2021 et quoi de mieux pour ça que de vous proposer un top avec des produits conçus spécialement pour pimenter toutes vos soirées (ou toutes vos nuits pour les plus téméraires d'entre vous).Avant de commencer je tiens à préciser que nous ne sommes pas sponsorisés pour faire cet article, au grand dam de Sylvain qui n'a pas eu la chance de se voir offrir un joujou pour ses soirées en solitaire. Et ce même si tous les liens pointent vers le site Les plaisirs d'Emmanuelle qui, au lieu de nous harceler à nous envoyer des mails, feraient mieux de nous harceler en nous envoyant des échantillons.Il faut bien commencer par les fondamentaux, la protection. Oui avant toute bonne soirée, il faut penser à ce petit bout de latex qui sauve des vies. En ces temps de pandémie, il serait quand même con d'attraper une MST en plus du Covid. Avec ce livre vous serez incollable sur le préservatif et tout ce qui est ébats en sécurité ! Le livre est fait pour les hommes comme pour les femmes et coûte 9,16 €Noël est déjà passé, certes, mais c'est quand même embêtant de se servir du costume du Père Noël qu'une fois dans l'année et seulement pour faire plaisir aux gosses. Nous vous avons donc déniché une version féminine du costume afin d'aller de pair avec votre moitié et vous amusez différemment. Le costume existe aussi en plus grande taille si celle-ci ne vous conviens pas.Nous vous conseillons tout de même de ne pas sortir dehors en le portant, vous risqueriez de prendre froid.Chez Gamalive, nous traitons l'actualité du jeu vidéo, mais pas seulement. Vous avez pu voir passer des articles sur des jeux de société, des livres, des films des séries et j'en passe. Il fallait donc obligatoirement que je trouve un jeu pour ce top. Comment aurais-je pu passer à côté de cet article qui fait à la fois office de jeu de société mais aussi de jeu coquin ?Chasse au trésor Sexy est un merveilleux jeu qui vous propose un set de cartes à gratter que vous devez cacher dans votre maison/ appartement. Sur chacune de ces cartes, vous retrouverez des petites gâteries pour pimenter votre vie de couple et accessoirement votre soirée. Le jeu est divisé en 15 cartes pour elle et 15 cartes pour lui, il y en aura donc pour tout le monde !Là, nous touchons au domaine de la gourmandise, ou comment marier une folle soirée d'amour avec des sucreries. Ces poudres comestibles saveur fraise peuvent s'étaler sur toutes surface corporel, ensuite c'est à vous de faire usage de votre imagination. Ce produit est fait pour être testé en couple mais rien ne vous empêche de vous amuser tout seul si vous posséder la souplesse nécessaire.La poudre est faite avec du lactose, c'est pourquoi je tiens à déconseiller ce produit à tous les intolérants.Ce joli coffret en métal, comme son nom l'indique, se propose à vous initier au BDSM avec toutes sortes d'accessoires pour vous amuser en couple. Vous aurez donc à essayer : un fouet en cuir végan, deux paires de menottes, un masque, un ball gag, une croix hog tie, un collier avec sa laisse et pour finir, une belle corde. A noter que le collier, le masque et les menottes sont doublés pour plus de confort.Ce kit existe en différant colorie si les couleurs rouge et noir ne vous plaisent pas.Après avoir présenté beaucoup de produits pensés pour les couples, il est temps de s'occuper des solitaires. Et là vous n'allez pas être déçu.Nous commençons donc avec un god de compétition : le Dong Captain Cock 23 cm. Il se veut hyper-réaliste avec un pénis très détaillé au niveau du gland et des veines, on croirait en voir un vrai ! En plus de ça il est droit comme un I et raide comme la justice. Avec sa taille XL, il comblera sans problème n'importe qui. Comble de l'utilité, il possède une grosse ventouse pour le fixé n'importe où sans qu'il bouge.Pour les moins téméraires d'entre vous, le Dong Captain Cock existe aussi dans un format plus petit mesurant 20 cm.Il est temps de passer au top du top du plaisir en solitaire : la Love Machine. Celle-ci est multifonction, elle vibre à plusieurs vitesses à l'aide de deux piles AA, possède une télécommande pour tout contrôler et des poignets ont été disposés aux endroits stratégiques. La machine est en plus gonflable et c'est ça qui m'a convaincu de vous la présenter. Qui veut dire gonflable veut dire transportable partout ! Si vous vous demandez ce que ça donne niveau solidité, vous pouvez noter qu'elle supporte 136kg, ce qui est plutôt impressionnant.Pour l'achat de cette machine (qui coûte quand même 71,49 €), un bandeau en satin vous est offert.Désormais vous avez de quoi vous occupez pour vos futurs soirées confinées. Je vous souhaite une bonne année et amusez-vous bien !