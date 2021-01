- Playstation Plus : les jeux gratuits de janvier

Publié le Jeudi 31 décembre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Du beau monde ce mois-ci

Comme chaque mois, le Playstation Plus vous permet, si vous êtes abonnés au service, de profiter de plusieurs jeux qui vous sont "offerts" à condition que vous vous connectiez pour les mettre dans votre bibliothèque. Si vous voulez y jouer, vous devez là encore être abonné.Ce mois-ci, les joueurs PS4 pourront profiter de : 1. Shadow of the Tomb Rider : la suite du remake sortie en 2014. Vous retrouvez Lara dans les jungles d'Amérique du Sud et qui doit faire face à une apocalypse maya. 2. Greedfall : un RPG d'action sorti l'année dernière. Vous êtes sur une île magique peuplée de créatures en tout genre. Vous devez évoluer pour être meilleur et découvrir tout ce qui se cache autour de vous.Les joueurs qui ont la chance d'être sur PS5 auront en plus le droit à Maneater , le célèbre RPG sortie cette année et où vous incarnez un requin qui doit se hisser en haut de la chaîne alimentaire.N'hésitez pas à cliquer sur les liens pour voir les tests que notre maître Cédric a réalisé pour vous !