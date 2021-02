- Mortal Shell : Enhanced Edition annoncé sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 26 février 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Juste un peu plus beau

Jeu d'action-RPG sorti en août dernier sur PC, PS4 et Xbox One, Mortal Shell est annoncé sur PS5 et Xbox Series, en version Enhanced Edition.Il débarquera dès le 4 mars, avec une résolution 4K, 60fps, des textures améliorées et l'édition physique proposera un artbook de 140 pages.Le jeu vous emmène dans un monde post-apocalyptique où l'humanité s'est effondrée. Réveillé d'entre les morts par le "Père Noir", vous êtes envoyé en mission à travers les terres ravagées où pullulent d'innombrables ennemis, dans le but de récupérer les glandes sacrées... Développé par des vétérans de l'industrie du jeu vidéo, Mortal Shell se présente comme un héritier spirituel de Dark Souls avec un gameplay très exigeant et extrêmement punitif.Tout ce que je déteste, quoi.