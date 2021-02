- Samurai Warriors 5 se dévoile un peu plus

Publié le Vendredi 26 février 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sortie estivale

Nouvel opus de jeu de massacre dans lequel vous éclatez des milliers d'ennemis sans IA, Samurai Warriors 5 sortira cet été sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, jouables sur PS5 et Xbox Series également.Le jeu, entre les mains du studio Omega Force, promet un vrai renouveau pour la série, dixit les développeurs. Il se déroule peu après la guerre Ônin, durant l'ère Sengoku et va raconter l'histoire de deux des grandes figures militaires de cette époque : Nobunaga Oda et Mitsuhide Akechi.Le jeu proposera 27 personnages jouables, anciens comme nouveaux. Ajoutez de nouvelles attaques, un niveau d'excitation en bataille (excitation ? Vraiment ? Le mot est-il bien choisi ?) et un style inspiré des peintures japonaises à l'encre. Le jeu débarquera le 27 juillet.