- Red Solstice 2 : Survivors annoncé sur Steam pour le 17 juin

Publié le Vendredi 26 février 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Kesako ?

Red Solstice 2 : Survivors est un jeu développé par Ironward et édité par de 505 Games. Dans le jeu, vous êtes envoyés sur Mars non pas pour faire de zoulies photos bien nettes et user vos chenilles sur les cailloux, mais pour poutrer du méchant à grands renforts d'armes futuristes.Le jeu se déroule en l'an 117 après la Terre. 8 personnes, en coop ou en ligne, pourront tenter de s'organiser pour défaire leurs adversaires, sortes de mutants hideux et agressifs qui ont envahi les lieux. Jeu de combat tactique en temps réel, Red Solstice 2 : Survivors offrira également une campagne solo.Sortie prévue le 17 juin sur Steam