- Hellpoint désormais disponible sur Switch

Publié le Vendredi 26 février 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On ne l'attendait pas

Sorti l'année dernière sur PC, Xbox One et PS4, Hellpoint sort enfin sur Nintendo Switch, alors que cette version avait été repoussée au dernier moment. Depuis décembre, il est aussi compatible PS5 et Xbox Series.Cela dit, ce n'est pas un jeu que nous attendions spécialement, vu l'accueil glacial que nous lui avons réservé lors de notre test Le jeu est disponible pour 34,99 €, soit bien trop cher pour ce qu'il vaut. Une version boîte sort aujourd'hui sur PS4.