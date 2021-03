- Mythos: Slavic Builder, un jeu de stratégie slave

Publié le Jeudi 25 mars 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Slave, donc il est propre

Mythos: Slavic Builder est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans l'univers des légendes slaves. Vous êtes le chef d'une jeune tribu et devez prendre soin des vôtres.Dans cet univers, il n'y a pas de problème de limitation de ressources : nourriture et matières premères sont abondantes. Seul petit souci : elles sont gardées par des monstres.Vous allez devoir faire avec et plaire aux Dieux pour transformer votre petit groupe d'individus en une civilisation riche et florissante.Le jeu sort cette année sur PC, via Steam