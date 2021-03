Destiny 2, un nouvel assaut disponible

Publié le Mercredi 24 mars 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Assaut rempli

Bungie vient de sortir un nouvel assaut dans son jeu Destiny 2. Faisant partie de la Saison des Elus, ce nouvel assaut s'intitule Terrain d'essai.Vous allez faire face aux commandants de l'impératrice Caiatl et affronter les champions des Cabals. Le but ? Devenir champion de l'humanité et déterminer le sort qui attend le système solaire.Rien que ça.La Saison des Elus se terminera le 11 mai.A découvrir en vidéo, forcément.