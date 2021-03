Arkham Horror: Mother’s Embrace est sorti

Publié le Mercredi 24 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La pelle de Cthulhu

Arkham Horror: Mother’s Embrace vient de sortir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Cette adaptation de jeu de plateau est transposé en RPG par Asmodee Digital.Le jeu se déroule en 1926, alors qu'un professeur d'astronomie est retrouvé mort dans son manoir, victime d'un criminel très violent. Vous allez devoir incarner l'un des 12 personnages et tenter de découvrir ce qui a bien pu se passer... et plonger dans un monde d'horreur que vous ne soupçonniez même pas. Enfin si, parce que vous avez lu le résumé et que vous avez bien vu le titre du jeu, mais on va dire que vous ne le soupçonniez pas quand même.