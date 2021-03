- Hellbreachers, un petit jeu de plateformes old-school

Publié le Jeudi 25 mars 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mignon

Style rétro, plein de possibilités de customiser son personnage, des éléments de RPG... voici quelques-unes des caractéristiques de Hellbreachers, un nouveau jeu de plateformes qui vient de sortir sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Les versions PS4 et Xbox One sont compatibles PS5 et Xbox Series.Le jeu est signé eastasiasoft et est vendu la bagatelle de 4,99 €.