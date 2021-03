Six Days in Fallujah, un FPS à architecture procédurale

Publié le Mercredi 24 mars 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On a hâte

Petit rappel : Six Days in Fallujah est un jeu dont le développement avait débuté il y a plus de 10 ans, par Konami et Atomic Games. Finalement abandonné, le jeu a été repris par une nouvelle équipe. Il est prévu sur PC et consoles en 2021 et retracera l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre d'Irak, où plus de 4000 civils ont été tués par les bombardements américains...Ce sont Victura et Highwire Games qui ont repris le flambeau. Le jeu sera doté d’une technologie appelée « Architecture Procédurale ». Cela permet de recréer le champ de bataille d'une manière procédurale à chaque fois que le jeu est lancé. Les rues, les bâtiments, mais aussi les pièces, tout sera nouveau à chaque partie, à l'instar de ce que fait, dans une moindre mesure, un roguelike.Cette technologie a été montrée dans une nouvelle vidéo.