- We are Football : THQ marche sur les pas de Football Manager

Publié le Jeudi 25 mars 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Pas de club officiel

Alors que la saga Football Manager domine seule le marché des jeux de gestion d'un club de foot, THQ Nordic a décidé de s'attaquer à ce monument et annonce le développement de We are Football.Vous allez là aussi pouvoir gérer, de A à Z, un club de foot. Mais vous pourrez choisir un club masculin ou féminin. De nombreux paramètres sont pris en compte, de nombreuses options sont proposées, chaque joueur a un profil détaillé, bref, vous devrez tout étudier pour propulser votre club vers l'élite.Petit couac : aucune licence de foot officielle n'est incluse. Aucun club officiel. Aucun vrai joueur.Sortie sur Steam le 10 juin prochain.