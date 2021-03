- Ayo the Clown, un jeu de plateformes tout mignon sur PC et Switch

Publié le Jeudi 25 mars 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Ça a l'air très sympa

Ayo the Clown est un petit jeu de plateformes dans lequel vous allez jouer un petit clown avec un ballon. Des pièges à foison, des ennemis par dizaines... les niveaux sont originaux, colorés, parfois tortueux...Le jeu est annoncé sur PC et Nintendo Switch pour ce printemps.La bande-annonce vous en dira plus sur le jeu et vous donnera peut-être même envie de le mettre sur votre liste d'achat, parce que ça a quand même l'air sympa et fun.