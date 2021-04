Demon Skin : un hack'n slash aussi dur que Dark Souls ?

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vous allez grave en chier

Demon Skin est un hack'n'slash qui se réclame de la difficulté d'un Dark Souls. Un jeu dans lequel vous allez grave en chier. Signé du studio de développement Ludus Future et de l'éditeur russe Buka Entertainment, le jeu est désormais disponible sur PC, via Steam , et débarquera un peu plus tard dans le courant de l'année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Prix de vente : 12,49 €, un poil moins cher actuellement grâce à une promo.Demon Skin nous plonge dans un univers de dark fantasy.et nous permet d'incarner the Wanderer (le vagabond, en français) qui devra combattre des hordes de démons ainsi que leurs maîtres.