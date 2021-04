Siege Survival: Gloria Victis, un jeu de survie dans une cité assiégée

Publié le Jeudi 15 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vivre ou survivre

Signé Ravenscourt, Siege Survival: Gloria Victis est tiré du MMORPG Gloria Victis. Même univers, mêmes races de personnages... à la différence qu'ici, vous allez devoir jouer seul et survivre dans une cité assiégée...Votre ville subit les assauts des guerriers venus du nord.Le jeu s'articule autour de trois gameplays principaux : fouiller en explorant les abords de la cité et les ruines pour y trouver des matériaux. L'artisanat et la gestion des ressources, puisque les soldats ont besoin d'armes et la population de nourriture. Et enfin la survie.Des choix moraux seront proposés : aider l'armée au détriment des civils ? Sauvez un maximum de civils mais risquer de perdre la cité ?A découvrir en vidéos, notamment une vidéo de gameplay commenté. Et en démo sur Steam