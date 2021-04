Blood of Heroes : inscrivez-vous à la bêta fermée de ce PvP ultraviolent

Publié le Jeudi 29 avril 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Inspiré de Dark Souls paraît-il...

Bloof of Heroes est un jeu multijoueur en arène, dans lequel vous allez diriger un héros célèbre de l'Histoire. Des combats qui se veulent exigeants et violents.Chaque combattant aura ses propres capacités, ses propres compétences.La bêta sera lancée dès le 4 mai prochain sur PC et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire via le site officiel Les développeurs citent "Dark Souls" dans leurs inspirations... On a du mal à la voir dans la vidéo du jeu... pas l'ambiance, en tout cas, l'exigence du gameplay non plus... bref, on attendra de le prendre en mains pour voir s'il y a vraiment une filiation ou si c'est juste "on a cité n'importe quelle ref pour appâter les joueurs, de toute manière, les fans de Dark Souls sont tellement cons qu'ils tomberont dans le panneau".Le jeu est aussi prévu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.